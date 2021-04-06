Жертва скопинского маньяка и её семья получили государственную защиту

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова сообщила Лайфу, что она и её семья получили от государства защиту. Конкретные меры девушка не стала озвучивать, но констатировала, что теперь они в полной безопасности.

"Я жду окончания расследования, проверки моего заявления по поводу интервью Мохова и Собчак, я рассчитала это как угрозу. Очень бы хотелось, чтобы открыли уголовное дело, обратно посадили [его] в тюрьму. Конечно, мало верится, потому что доказать будет трудно. Но хотя бы чтобы его более контролировали, чем сейчас, чтобы никакие интервью и всё прочее", — сказала Екатерина.

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы