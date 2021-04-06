Жертва скопинского маньяка и её семья получили государственную защиту
Екатерина настаивает на том, чтобы соответствующие органы жёстче контролировали Мохова.
Фото © VK / Катя Мартынова
Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова сообщила Лайфу, что она и её семья получили от государства защиту. Конкретные меры девушка не стала озвучивать, но констатировала, что теперь они в полной безопасности.
"Я жду окончания расследования, проверки моего заявления по поводу интервью Мохова и Собчак, я рассчитала это как угрозу. Очень бы хотелось, чтобы открыли уголовное дело, обратно посадили [его] в тюрьму. Конечно, мало верится, потому что доказать будет трудно. Но хотя бы чтобы его более контролировали, чем сейчас, чтобы никакие интервью и всё прочее", — сказала Екатерина.
Как рассказывал Лайф, полиция попросила суд ввести новые ограничения для скопинского маньяка. Поводом для этого стало невыполнение им выданного ранее предписания. Кроме того, ранее Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора.
Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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