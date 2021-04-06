"Токсичный шок печени": Капитан хоккейного "Авангарда" находится в больнице в тяжёлом состоянии

Капитан хоккейного клуба "Авангард" Алексей Емелин находится в республиканской клинической больнице Казани в тяжёлом состоянии, сообщает "Бизнес Online", ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание, после первого выездного полуфинального матча с казанским "Ак Барсом" у защитника поднялась температура и он был доставлен в местную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. А позже ему был поставлен диагноз "токсичный шок печени".

Отмечается, что спортсмен пребывает в сознании, а его проблемы со здоровьем никак не связаны с полученной в этом матче травмой спины, из-за которой капитан "ястребов" не доиграл встречу до конца. В ближайшее время защитника отправят в Москву для дальнейшего лечения.

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