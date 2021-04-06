Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Токсичный шок печени": Капитан хоккейного "Авангарда" находится в больнице в тяжёлом состоянии

В ближайшее время он будет отправлен для лечения в Москву.

6 апреля 2021, 09:33
<p>Фото © ХК "Авангард"</p>

Фото © ХК "Авангард"

Капитан хоккейного клуба "Авангард" Алексей Емелин находится в республиканской клинической больнице Казани в тяжёлом состоянии, сообщает "Бизнес Online", ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание, после первого выездного полуфинального матча с казанским "Ак Барсом" у защитника поднялась температура и он был доставлен в местную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. А позже ему был поставлен диагноз "токсичный шок печени".

Отмечается, что спортсмен пребывает в сознании, а его проблемы со здоровьем никак не связаны с полученной в этом матче травмой спины, из-за которой капитан "ястребов" не доиграл встречу до конца. В ближайшее время защитника отправят в Москву для дальнейшего лечения.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1