Дорога в спорт закрыта: Загитова опозорилась на шоу Тутберидзе, трижды упав с прыжков

Лучший тренер современности Этери Тутберидзе недавно зарегистрировала собственное ООО, где она является учредителем и генеральным директором. И тут же отправилась в тур с программой "Чемпионы на льду", в которой выступают её лучшие ученики. Мощный старт был дан в Казани, где собрались буквально все звёзды фигурного катания последних лет, чемпионки мира с 2016 по 2021 год.

Билеты на шоу разлетелись мгновенно, ведь состав выступающих спортсменок мог удовлетворить даже самого придирчивого любителя фигурного катания. Хотите чемпионку мира 2016 и 2017 годов Евгению Медведеву — пожалуйста! Причём выступала она с олимпийской программой "Анна Каренина", чем вызвала у зрителей слёзы восхищения и ностальгии. Каталась на совесть: с тройными прыжками и без халтуры.

Особенно казанская публика ждала местную фигуристку Камилу Валиеву, и "девочка на шаре" уже традиционно произвела фурор изящным катанием и четверным прыжком. И квадами радовала не она одна: юниорке Софье Акатьевой тоже было что показать.

Случилось на казанском льду и два долгожданных возвращения: серебряная призёрка ЧМ-2019 Элизабет Турсынбаева вышла на лёд впервые за полтора года, а чемпионка Европы-2020 Алёна Косторная — впервые после возвращения из командировки в академию Плющенко. Новоиспечённая чемпионка мира Анна Щербакова тоже порадовала своими номерами, но больше всего публика ждала её: великую и несравненную олимпийскую чемпионку.

Алина Загитова представила на суд зрителей две программы: "Нотр-Дам де Пари" и "Клеопатра". К зашкаливающей харизме и выдающемуся артистизму фигуристки не может быть никаких вопросов. А вот с технической точки зрения заслуженная спортсменка своих фанатов порадовать не смогла. Загитова сорвала абсолютно все прыжки! И это не фигура речи, не преувеличение: два тройных лутца и тройной флип — падения, двойной аксель — бабочка.

Алина старалась всё делать на совесть: с поднятыми руками, что обычно усложняет любой прыжковый элемент. В итоге эта смелость вполне могла обернуться даже травмой: после одного из падений фигуристка настолько неудачно приземлилась, что могла повредить руку, не говоря уже об очевидных ушибах и гематомах. Зрителям оставалось лишь тревожно вздыхать.

Конечно, на общем настрое самой фигуристки это никак не отразилось: она всё так же веселилась вместе со своими друзьями по группе Тутберидзе, а затем охотно раздавала автографы — единственная из всех. Но вот у зрителей наверняка остался осадок: они пришли посмотреть на олимпийскую чемпионку, а увидели лишь её бледную тень.

Болельщики отмечают: Алина очень повзрослела, её фигура изменилась и стала более женственной. Но для фигурного катания это скорее плохо, чем хорошо, ведь исполнять прыжки становится тяжелее. Впрочем, и обратная сторона медали способна вызвать беспокойство: Евгения Медведева, например, призналась, что ей пришлось даже ушивать платье из олимпийского сезона, а значит, что она стала ещё более худой, чем тогда, когда максимально изнуряла себя тренировками, чтобы быть в лучшей форме.

Что касается формы Загитовой, то о ней жёстко, но справедливо высказалась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Не очень понимаю, почему мы должны думать про форму Загитовой, когда она больше в спорте не выступает. Если люди купили билеты на неё, то они хотят видеть Загитову такой, какая она есть. Падения — часть шоу. Не вижу в этом ничего плохого. Алина — человек, не автомат, не робот Наталья Бестемьянова Олимпийская чемпионка

Кажется, болельщикам Алины стоит уже перестать мечтать о её возвращении в гонку за призы — сейчас это абсолютно точно невозможно. Загитова остаётся действующей фигуристкой лишь де-юре, до сих пор занимая девятое место в рейтинге ISU. Де-факто же она уже давно ведущая и просто медиазвезда, поэтому любое её выступление в шоу — это больше концерт, чем спорт. Но и тут есть повод задуматься: если вы платите деньги за билеты и приходите на концерт любимого исполнителя, вряд ли вам понравится, если он не сможет исполнить ни одной песни.

Авторы