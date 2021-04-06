Гончаренко стал новым главным тренером "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о назначении Виктора Гончаренко новым главным тренером. Отмечается, что трудовое соглашение рассчитано до окончания сезона 2022/23.

Гончаренко в разные годы работал в "Урале", "Уфе" и ЦСКА. С ним армейцы дважды брали серебро чемпионата России и выиграли Суперкубок страны.

Напомним, что после разгромного домашнего поражения "Краснодара" от "Ахмата" (0:5) в РПЛ Мурад Мусаев подал в отставку.

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