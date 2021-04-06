Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Гончаренко стал новым главным тренером "Краснодара"

Ранее белорусский специалист работал в московском ЦСКА.

6 апреля 2021, 09:38

Фото © Пресс-служба "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о назначении Виктора Гончаренко новым главным тренером. Отмечается, что трудовое соглашение рассчитано до окончания сезона 2022/23.

Гончаренко в разные годы работал в "Урале", "Уфе" и ЦСКА. С ним армейцы дважды брали серебро чемпионата России и выиграли Суперкубок страны.

Напомним, что после разгромного домашнего поражения "Краснодара" от "Ахмата" (0:5) в РПЛ Мурад Мусаев подал в отставку.

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Токсичный шок печени": Капитан хоккейного "Авангарда" находится в больнице в тяжёлом состоянии

сегодня в 09:33

"Я ваш новый тренер": Олич обратился к игрокам ЦСКА во время первой тренировки

23 марта, 14:44

Судья сломал челюсть и лишился семи зубов во время хоккейного матча — видео

сегодня в 04:17
Life

Добровинский сравнил истории Ефремова и Эдварда Била и объяснил, кто из них умнее

сегодня в 09:42

Ирина Шейк устроила примерку и случайно обрушила Интернет, выложив фото в слишком откровенном наряде

сегодня в 09:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1