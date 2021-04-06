Гончаренко стал новым главным тренером "Краснодара"
Ранее белорусский специалист работал в московском ЦСКА.
Фото © Пресс-служба "Краснодара"
"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о назначении Виктора Гончаренко новым главным тренером. Отмечается, что трудовое соглашение рассчитано до окончания сезона 2022/23.
Гончаренко в разные годы работал в "Урале", "Уфе" и ЦСКА. С ним армейцы дважды брали серебро чемпионата России и выиграли Суперкубок страны.
Напомним, что после разгромного домашнего поражения "Краснодара" от "Ахмата" (0:5) в РПЛ Мурад Мусаев подал в отставку.
Выбор редакции
"Токсичный шок печени": Капитан хоккейного "Авангарда" находится в больнице в тяжёлом состоянии
"Я ваш новый тренер": Олич обратился к игрокам ЦСКА во время первой тренировки
Судья сломал челюсть и лишился семи зубов во время хоккейного матча — видео
Добровинский сравнил истории Ефремова и Эдварда Била и объяснил, кто из них умнее
Ирина Шейк устроила примерку и случайно обрушила Интернет, выложив фото в слишком откровенном наряде
Комментариев: 0