Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде
Обстоятельства и причины инцидента выясняют.
Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в вагоне поезда, следовавшего по маршруту № 126 Константиновка — Киев. Они никого не ранили, но в результате полицейской операции поезд простоял на путях порядка шести часов.
"Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", — сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью акционерного общества "Укрзализныця".
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, что в Зеленограде мужчина устроил стрельбу очередями из окна квартиры. Лайф публиковал фото арсенала, изъятого у злоумышленника.
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