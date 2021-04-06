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Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде

Причины инцидента устанавливаются.

6 апреля 2021, 09:50

Фото © МВД Украины

Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в вагоне поезда, следовавшего по маршруту № 126 Константиновка — Киев. Они никого не ранили, но в результате полицейской операции поезд простоял на путях порядка шести часов.

  • Фото © МВД Украины
    Фото © МВД Украины
  • Фото © МВД Украины
    Фото © МВД Украины
  • Фото © МВД Украины
    Фото © МВД Украины

Фото © МВД Украины

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"Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", — сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью акционерного общества "Укрзализныця".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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