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Опубликовано 6 апреля 2021, 09:50

Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде

Обстоятельства и причины инцидента выясняют.

Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в вагоне поезда, следовавшего по маршруту № 126 Константиновка — Киев. Они никого не ранили, но в результате полицейской операции поезд простоял на путях порядка шести часов.

  • Фото © МВД Украины
    Фото © МВД Украины
  • Фото © МВД Украины
    Фото © МВД Украины
  • Фото © МВД Украины
    Фото © МВД Украины

Фото © МВД Украины

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"Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", — сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью акционерного общества "Укрзализныця".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Зеленограде мужчина устроил стрельбу очередями из окна квартиры. Лайф публиковал фото арсенала, изъятого у злоумышленника.

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Фото © МВД Украины

Алексей Дёмин
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