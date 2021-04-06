Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде

Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в вагоне поезда, следовавшего по маршруту № 126 Константиновка — Киев. Они никого не ранили, но в результате полицейской операции поезд простоял на путях порядка шести часов.

"Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", — сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью акционерного общества "Укрзализныця".