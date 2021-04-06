Лавров: Франция и Германия должны привести власти Украины в чувство

Россия встревожена развитием ситуации в Донбассе, Берлину и Парижу необходимо "безотлагательно привести в чувства" Киев в связи с обострением ситуации в регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Пока же, по его словам, реакция западных коллег на переброску Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает.

"По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в её абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях", — добавил Лавров.

О том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, уже заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

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