Лавров: Франция и Германия должны привести власти Украины в чувство
По его словам, пока же западные коллеги всемерно поддерживают украинскую власть, даже в абсолютно неприемлемых действиях.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия встревожена развитием ситуации в Донбассе, Берлину и Парижу необходимо "безотлагательно привести в чувства" Киев в связи с обострением ситуации в регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"К сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", — сказал Лавров на пресс-конференции.
Пока же, по его словам, реакция западных коллег на переброску Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает.
"По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в её абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях", — добавил Лавров.
Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. На фоне этих сообщений президент США Джо Байден провёл первый телефонный разговор с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Американский лидер пообещал Зеленскому поддержку.
О том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, уже заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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