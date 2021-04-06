Законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам внесён в Госдуму

Депутаты Законодательного собрания Севастополя внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров. Кроме того, у многих россиян снизилась покупательная способность.

Вернуть индексацию предлагается с 1 января 2022 года. Принятие соответствующего закона, по подсчётам депутатов, возложит на Пенсионный фонд дополнительные расходы в размере около 400 миллиардов рублей.

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