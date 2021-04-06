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Законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам внесён в Госдуму

Вернуть её предлагается с 2022 года, однако это потребует новых расходов от Пенсионного фонда.

6 апреля 2021, 10:05

Фото © Pixabay

Депутаты Законодательного собрания Севастополя внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров. Кроме того, у многих россиян снизилась покупательная способность.

Вернуть индексацию предлагается с 1 января 2022 года. Принятие соответствующего закона, по подсчётам депутатов, возложит на Пенсионный фонд дополнительные расходы в размере около 400 миллиардов рублей.

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Напомним, 1 апреля были проиндексированы на 3,4% пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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