Законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам внесён в Госдуму

Вернуть её предлагается с 2022 года, однако это потребует новых расходов от Пенсионного фонда.

Депутаты Законодательного собрания Севастополя внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров. Кроме того, у многих россиян снизилась покупательная способность.