Законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам внесён в Госдуму
Вернуть её предлагается с 2022 года, однако это потребует новых расходов от Пенсионного фонда.
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Депутаты Законодательного собрания Севастополя внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров. Кроме того, у многих россиян снизилась покупательная способность.
Вернуть индексацию предлагается с 1 января 2022 года. Принятие соответствующего закона, по подсчётам депутатов, возложит на Пенсионный фонд дополнительные расходы в размере около 400 миллиардов рублей.
Напомним, 1 апреля были проиндексированы на 3,4% пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.
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