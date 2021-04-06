Укол и таблетка валидола: фармацевтическому королю Шпигелю оказали медпомощь в зале суда
Обвиняемый по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева пожаловался, что ему "осталось недолго": 68-летнему миллиардеру трудно дышать и мучают боли в сердце.
Фото © Снимок из видео / Пресс-служба Басманного суда
Фармацевтическому королю Борису Шпигелю, который проходит по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, стало плохо прямо в зале Мосгорсуда, где сегодня рассматривали жалобу на его арест. Основным аргументом защиты было состояние здоровья обвиняемого: в суде перечислили солидный список диагнозов Шпигеля, в том числе ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и гипертония.
Адвокаты настаивают, что их подзащитный нуждается в экстренной медицинской помощи, иначе ему грозит сердечный приступ. К слову, помощь ему пришлось оказывать прямо на месте: Шпигелю сделали укол обезболивающего и успокоительного препарата и дали под язык таблетку валидола.
"Мне тяжело дышать, задыхаюсь. Плохо понимаю, что происходит. Больно очень", — охарактеризовал своё состояние фармацевтический король, добавив, что ему "осталось недолго".
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Шпигель ещё на первом заседании суда пожаловался на здоровье, и его госпитализировали. Решение об аресте миллиардеру вынесли только со второго раза.
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