Песков — о ситуации в Донбассе: Мы не видим со стороны Киева намерений успокоиться
По его словам, обстановка на востоке Украины "оставляет желать лучшего".
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Москва пока не видит со стороны Киева намерений отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль подразделения ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Ситуация оставляет желать лучшего. Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль всё-таки свои подразделения вооружённых сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения и которые чаще всего являются причиной провокаций", — отметил Песков.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном объяснил, почему ситуация в Донбассе является тревожной.
Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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