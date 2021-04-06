Песков — о ситуации в Донбассе: Мы не видим со стороны Киева намерений успокоиться

Москва пока не видит со стороны Киева намерений отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль подразделения ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация оставляет желать лучшего. Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль всё-таки свои подразделения вооружённых сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения и которые чаще всего являются причиной провокаций", — отметил Песков.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном объяснил, почему ситуация в Донбассе является тревожной.

Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.



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