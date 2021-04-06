Песков ответил на вопрос об антителах у Путина и не ответил — о вакцинации его бывшей супруги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным вопрос о наличии антител у Владимира Путина после вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами во вторник.

"Пока ещё прививочный цикл не завершён, президенту был сделан первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", — прокомментировал представитель Кремля.

А вот ответить на вопрос о том, сделала ли прививку бывшая супруга российского лидера Людмила Александровна Путина, Песков не смог.

"Я не обладаю этой информацией", — признался он.

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