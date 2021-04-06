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Песков ответил на вопрос об антителах у Путина и не ответил — о вакцинации его бывшей супруги

Глава государства привился от ковида 23 марта, а уже через неделю ему введут второй компонент.

6 апреля 2021, 10:49

Фото (архивное) © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным вопрос о наличии антител у Владимира Путина после вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами во вторник.

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"Пока ещё прививочный цикл не завершён, президенту был сделан первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", прокомментировал представитель Кремля.

А вот ответить на вопрос о том, сделала ли прививку бывшая супруга российского лидера Людмила Александровна Путина, Песков не смог.

"Я не обладаю этой информацией",  признался он.

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"Я так почти каждый день делаю": Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса

Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом собирается вакцинироваться глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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