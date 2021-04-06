Песков ответил на вопрос об антителах у Путина и не ответил — о вакцинации его бывшей супруги
Глава государства привился от ковида 23 марта, а уже через неделю ему введут второй компонент.
Фото (архивное) © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным вопрос о наличии антител у Владимира Путина после вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами во вторник.
"Пока ещё прививочный цикл не завершён, президенту был сделан первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", — прокомментировал представитель Кремля.
А вот ответить на вопрос о том, сделала ли прививку бывшая супруга российского лидера Людмила Александровна Путина, Песков не смог.
"Я не обладаю этой информацией", — признался он.
Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом собирается вакцинироваться глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.
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