Песков: Путин считает российское военное присутствие в Арктике необходимым элементом

Президент России Владимир Путин считает военное присутствие в Арктике необходимым элементом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это важный регион. У России есть планы экономического развития и в арктической зоне, и всё это реализовывается", — сказал Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал обеспокоенность США по поводу увеличения военного присутствия РФ в Арктической зоне, призвав не забывать, что сама Америка не отказывалась от этого.

"Мы всегда это фиксировали и исходили, что и мы не должны игнорировать этот важнейший регион", — уточнил пресс-секретарь.

Ранее Пентагон сообщил о "крайне пристальной" слежке за Россией в Арктике. Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кёрби назвал этот регион обладающим важной с тактической точки зрения ролью в американской системе обороны, в связи с чем он подвержен "повышенной конкуренции".

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