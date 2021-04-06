В Кремле воздержались от комментариев на тему проверки песни Манижи Следственным комитетом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу ситуации с песней Манижи для Евровидения Russian Woman. Ранее СК начал проверку композиции на "наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды", получив жалобу от АНО "Ветеранские вести".

"Я воздержусь от каких-либо комментариев в отношении действий общественных организаций. Они имеют мнение и право на обращение в органы исходя из своего мнения. Действия эти со знаком плюс или минус — не нам судить. Если просят оценку, наверное, оценка последует", — сказал Песков.