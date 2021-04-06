В Кремле воздержались от комментариев на тему проверки песни Манижи Следственным комитетом
Дмитрий Песков отметил, что общественные организации имеют право обращаться в органы.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу ситуации с песней Манижи для Евровидения Russian Woman. Ранее СК начал проверку композиции на "наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды", получив жалобу от АНО "Ветеранские вести".
"Я воздержусь от каких-либо комментариев в отношении действий общественных организаций. Они имеют мнение и право на обращение в органы исходя из своего мнения. Действия эти со знаком плюс или минус — не нам судить. Если просят оценку, наверное, оценка последует", — сказал Песков.
Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении будет певица Манижа. Её композиция "Русская женщина" победила по итогам национального зрительского голосования. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, зрительское голосование буквально разделило её жизнь на до и после. С критикой песни выступили как пользователи, так и политики и общественники. Вторые даже пожаловались в СК.
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