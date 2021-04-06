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Категорий: 18

Зеленский объявил о контракте с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от коронавируса

Президент Украины поручил до конца года привить половину взрослого населения страны.

6 апреля 2021, 16:47
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/uchast-prezidenta-ukrayini-u-vseukrayinskomu-forumi-ukrayina-3861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Украины</a></p>

Фото © Пресс-служба президента Украины

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку десяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом объявила во вторник пресс-служба президента Незалежной Владимира Зеленского. В сообщении приводятся слова самого политика о том, что сегодня "очень важный день для Украины и для украинцев".

Зеленский поручил до конца года привить от ковида половину взрослого населения Украины

Зеленский поручил до конца года привить от ковида половину взрослого населения Украины

"Мы, наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку десяти миллионов доз вакцины. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла — у меня с ним был разговор 8 февраля. Он пообещал, что сделает всё возможное и невозможное. И сделал это", — отметил Зеленский.

Парикмахерша покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от CoViD

Парикмахерша покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от CoViD

Напомним, что ранее на Украину поставлялась вакцина Covishield — это индийская версия британско-шведского препарата от компании AstraZeneca. Экс-президент страны Пётр Порошенко называл этот препарат словом на букву "г". В марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Таиланд, приостановили вакцинацию с применением вакцины от компании AstraZeneca в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки. Так, в Грузии скончалась впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca медсестра, а в Норвегии в больницу с ухудшением самочувствия попали трое врачей, один из которых позже умер. 26 марта поставки индийской вакцины от ковида на Украину также были остановлены, правда, перед этим после прививки индийской вакциной скончалось два человека. Сначала умерла военнослужащая, а затем — провизор аптеки военного госпиталя.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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