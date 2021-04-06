Зеленский объявил о контракте с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от коронавируса

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку десяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом объявила во вторник пресс-служба президента Незалежной Владимира Зеленского. В сообщении приводятся слова самого политика о том, что сегодня "очень важный день для Украины и для украинцев".

"Мы, наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку десяти миллионов доз вакцины. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла — у меня с ним был разговор 8 февраля. Он пообещал, что сделает всё возможное и невозможное. И сделал это", — отметил Зеленский.