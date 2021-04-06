Зеленский объявил о контракте с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от коронавируса
Президент Украины поручил до конца года привить половину взрослого населения страны.
Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку десяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом объявила во вторник пресс-служба президента Незалежной Владимира Зеленского. В сообщении приводятся слова самого политика о том, что сегодня "очень важный день для Украины и для украинцев".
"Мы, наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку десяти миллионов доз вакцины. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла — у меня с ним был разговор 8 февраля. Он пообещал, что сделает всё возможное и невозможное. И сделал это", — отметил Зеленский.
Напомним, что ранее на Украину поставлялась вакцина Covishield — это индийская версия британско-шведского препарата от компании AstraZeneca. Экс-президент страны Пётр Порошенко называл этот препарат словом на букву "г". В марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Таиланд, приостановили вакцинацию с применением вакцины от компании AstraZeneca в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки. Так, в Грузии скончалась впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca медсестра, а в Норвегии в больницу с ухудшением самочувствия попали трое врачей, один из которых позже умер. 26 марта поставки индийской вакцины от ковида на Украину также были остановлены, правда, перед этим после прививки индийской вакциной скончалось два человека. Сначала умерла военнослужащая, а затем — провизор аптеки военного госпиталя.
Выбор редакции
Военный аналитик объяснил, почему Зеленский больше не котируется на международной арене
Заражённая "британским" ковидом-мутантом екатеринбурженка попыталась сбежать от врачей
В России пока не планируют вакцинировать мигрантов от ковида
"Бабушка Мадонны": Жену Байдена высмеяли в Сети за дерзкие чулки и короткую юбку
Эксперт рассказал об опасностях раннего старта мотосезона
Комментариев: 0