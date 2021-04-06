Парикмахерша покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от CoViD

41-летняя парикмахерша Лия Кинг из Ланкашира, Шотландия, 12 марта сделала вакцину AstraZeneca от коронавируса, но тут же стала жертвой побочных явлений. Почти сразу у неё появились сильные неприятные ощущения: кожа покрылась сыпью, начала чесаться и гореть, словно была объята огнём. Женщина страдала от жуткой боли.

Моя кожа сильно болела и постоянно горела. Я никогда раньше не чувствовала такой боли. Сказать, что это худшее время в моей жизни, — ничего не сказать Лия Кинг

Фото © Twitter / TheSun

Подождав 48 часов, согласно рекомендациям, Лия обратилась в больницу. Однако, по словам пациентки, ей несколько раз отказали в помощи. Боль становилась невыносимой и не прекратилась даже спустя две недели. Из-за неё женщина не могла ухаживать за своим 13-летним сыном, страдающим аутизмом. Кроме того, мальчик боялся подходить к маме из-за её красной кожи, изо всех сил пытаясь понять, что происходит.

Лия добавила, что она не против вакцинации, но чувствует, что её "подвели на всех уровнях", ведь после женщина не получила никакой помощи. Сейчас пациентка ждёт консультации дерматолога, пишет Thе Sun. Также нужно будет удостовериться, что действительно вакцина послужила причиной такого болезненного состояния.

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