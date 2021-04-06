Совет Европы станет спонсором украинских телепрограмм

Совет Европы собирается нанять специалистов для создания на Украине телепрограмм и промороликов о победителях национального конкурса "Лучшие практики местного управления" 2020 года. Как сообщает RT со ссылкой на тендер, проект реализуется в рамках программы "Расширение децентрализации и содействие реформе государственного управления на Украине".

Героями видео станут представители органов власти из ряда украинских населённых пунктов, в том числе города Дружковка и посёлка Новопсков, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Исполнителям предстоит подготовить семь эпизодов программ на украинском языке.

"У программ и промороликов следующие задачи: повысить информированность национальных заинтересованных участников о существующих лучших практиках местного управления, в том числе широкой общественности; в масштабах страны поделиться опытом хорошего местного управления и удачного решения локальных проблем; содействовать созданию благоприятной среды в сообществах", — говорится в тексте тендера.

В СЕ отмечают, что при разработке контента подрядчикам нужно учитывать принципы недискриминации и гендерного равенства. Как следует из документа, материал должен "способствовать борьбе с гендерными стереотипами и продвигать вовлечение уязвимых групп".

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы после гибели ребёнка при обстреле в Донецке.

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