Испытания гиперзвукового оружия США закончились провалом

Испытания новейшей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) закончились провалом. Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил страны.

"ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия. 5 апреля во время первого лётного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета не отделилась от бомбардировщика B-52. Пуски проходили у побережья штата Калифорния в Тихом океане.

Программа ARRW предполагает создание боевого блока с максимальной скоростью до 20 Махов и дальностью полёта около 925 километров.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают цепочку гиперзвуковых комплексов для развития "Авангарда" и "Циркона". По словам инженеров, на сегодняшний день никто в мире не может конкурировать с РФ.

Авторы