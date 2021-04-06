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Испытания гиперзвукового оружия США закончились провалом

Из-за технических проблем ракета не смогла отделиться от бомбардировщика B-52.

6 апреля 2021, 16:02
<p>Ракета AGM-183A. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/AGM-183_ARRW#/media/File:AGM-183A_ARRW_on_a_B-52,_June_2019_(190612-F-HP195-0014)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Ракета AGM-183A. Фото © Wikipedia

Испытания новейшей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) закончились провалом. Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил страны.

"ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия. 5 апреля во время первого лётного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета не отделилась от бомбардировщика B-52. Пуски проходили у побережья штата Калифорния в Тихом океане.

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Программа ARRW предполагает создание боевого блока с максимальной скоростью до 20 Махов и дальностью полёта около 925 километров.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают цепочку гиперзвуковых комплексов для развития "Авангарда" и "Циркона". По словам инженеров, на сегодняшний день никто в мире не может конкурировать с РФ.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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