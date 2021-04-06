Испытания гиперзвукового оружия США закончились провалом
Из-за технических проблем ракета не смогла отделиться от бомбардировщика B-52.
Ракета AGM-183A. Фото © Wikipedia
Испытания новейшей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) закончились провалом. Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил страны.
"ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия. 5 апреля во время первого лётного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ракета не отделилась от бомбардировщика B-52. Пуски проходили у побережья штата Калифорния в Тихом океане.
Программа ARRW предполагает создание боевого блока с максимальной скоростью до 20 Махов и дальностью полёта около 925 километров.
Ранее стало известно, что в России разрабатывают цепочку гиперзвуковых комплексов для развития "Авангарда" и "Циркона". По словам инженеров, на сегодняшний день никто в мире не может конкурировать с РФ.
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