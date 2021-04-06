Андрей Кончаловский снял свой фильм "Дорогие товарищи!" с премии "Белый слон"
По словам режиссёра, в этом году номинантом на одну из наград премии стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Российский режиссёр Андрей Кончаловский принял решение снять свою картину "Дорогие товарищи!" с номинаций Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2020 год. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
"С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелёгкое для себя решение и прошу снять мой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год. Я благодарен экспертному совету за высокую оценку картины и её выдвижение на премию в шести номинациях. Эта премия является для меня одной из самых важных в российском кинематографе", — написал режиссёр.
По словам Кончаловского, в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт. Режиссёр сравнил этот случай с ситуацией, как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе.
"Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества", — пояснил Кончаловский.
Стоит отметить, что в этом году в номинации "Событие года" заявлен российский блогер Алексей Навальный и его соратники за серию фильмов-расследований. Это и подразумевал Кончаловский, когда писал о публицистическом проекте, который может рассматриваться как политический акт.
Ранее сообщалось, что Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за картину "Дорогие товарищи!". Также стало известно, что фильм выдвинули от России на "Оскар". Однако в список номинантов он не попал. "Дорогие товарищи!" посвящены событиям 1962 года, получившим известность как расстрел в Новочеркасске. Съёмки прошли на месте событий — в Ростовской области. Главную роль в драме сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.
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