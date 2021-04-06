Андрей Кончаловский снял свой фильм "Дорогие товарищи!" с премии "Белый слон"

Российский режиссёр Андрей Кончаловский принял решение снять свою картину "Дорогие товарищи!" с номинаций Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2020 год. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелёгкое для себя решение и прошу снять мой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год. Я благодарен экспертному совету за высокую оценку картины и её выдвижение на премию в шести номинациях. Эта премия является для меня одной из самых важных в российском кинематографе", — написал режиссёр.

По словам Кончаловского, в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт. Режиссёр сравнил этот случай с ситуацией, как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе.

"Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества", — пояснил Кончаловский.

Стоит отметить, что в этом году в номинации "Событие года" заявлен российский блогер Алексей Навальный и его соратники за серию фильмов-расследований. Это и подразумевал Кончаловский, когда писал о публицистическом проекте, который может рассматриваться как политический акт.

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