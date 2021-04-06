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Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Правозащитница намерена оспорить данное решение.

6 апреля 2021, 15:27
<p>Марина Литвинович. Фото © Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС</p>

Марина Литвинович. Фото © Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) приняла решение о досрочном исключении правозащитницы Марины Литвинович из своих рядов. В качестве причины там указали неоднократные нарушения кодекса этики.

"Меня исключили из членов ОНК Москвы", — написала Литвинович у себя в фейсбуке.

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Позднее в беседе с РБК она прокомментировала решение ОНК, отметив, что надеялась на лучшее. Литвинович усматривает в нём политическую подоплёку и собирается оспорить решение.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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