Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) приняла решение о досрочном исключении правозащитницы Марины Литвинович из своих рядов. В качестве причины там указали неоднократные нарушения кодекса этики.

"Меня исключили из членов ОНК Москвы", — написала Литвинович у себя в фейсбуке.

Позднее в беседе с РБК она прокомментировала решение ОНК, отметив, что надеялась на лучшее. Литвинович усматривает в нём политическую подоплёку и собирается оспорить решение.

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