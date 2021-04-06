Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы
Правозащитница намерена оспорить данное решение.
Марина Литвинович. Фото © Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) приняла решение о досрочном исключении правозащитницы Марины Литвинович из своих рядов. В качестве причины там указали неоднократные нарушения кодекса этики.
"Меня исключили из членов ОНК Москвы", — написала Литвинович у себя в фейсбуке.
Позднее в беседе с РБК она прокомментировала решение ОНК, отметив, что надеялась на лучшее. Литвинович усматривает в нём политическую подоплёку и собирается оспорить решение.
Лента новостей
Выбор редакции
В ОП подчеркнули важность независимых наблюдателей в обеспечении чистоты выборов
В Подмосковье открыли первый в России памятник Доктору Лизе
Фармацевтический король Шпигель согласился сотрудничать со следствием, но суд всё равно отказался отпустить его из-под ареста
Девять человек задержали рядом с колонией, где отбывает наказание Алексей Навальный
Полная певица показала глубокое декольте на той части тела, которую свирепые фанаты не хотели видеть
Комментариев: 0