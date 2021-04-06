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Заражённая "британским" ковидом-мутантом екатеринбурженка попыталась сбежать от врачей

После возвращения на родину она контактировала с продавцами в магазинах и таксистами.

6 апреля 2021, 15:08
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

В Екатеринбурге выявлен первый случай "британского" коронавируса-мутанта. Жительница города заразилась новым штаммом после вояжа в Турцию. Как пишет Ura.ru со ссылкой на источник в региональном управлении Роспотребнадзора, женщина вернулась в Россию больше недели назад. Анализ ей делали в аэропорту, и через три дня подтвердилось наличие "британского" штамма.

"Эти три дня женщина ходила в магазин, ездила в такси, позже вообще хотела улететь обратно в Турцию. Её нашли и по постановлению Роспотребнадзора со скандалом определили в мельцеровский бокс", — сообщает агентство.

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Информацию о заражении подтвердили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что в одной пробе заболевшей выявлены мутации, характерные для "британского" геноварианта. Таксист, который вёз женщину из аэропорта, уже найден. Поиски остальных лиц, с которыми могла контактировать заражённая, продолжаются.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявлении случаев заражения ещё не опознанными в мире штаммами коронавируса, которые имеют мутации, отличающиеся от "британского", "южноафриканского" или "бразильского" вариантов вируса.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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