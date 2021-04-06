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Организаторы концерта Клавы Коки и Niletto в Пскове отрицают нарушения санитарных норм

По их словам, никаких нарушений допущено не было, на входе были маски и санитайзеры.

6 апреля 2021, 14:45

Скриншот видео © Instagram / klavacoca

Концерт Клавы Коки и Niletto в Пскове, которым возмутилась общественность, был согласован с Роспотребнадзором. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Мы будем доказывать свою позицию. Мы сделали всё правильно. Мы всеми силами старались. На входе стояли санитайзеры, были маски. Рассадка была правильно вся сделана", — отметила организатор Юлия Тарасова.

По её словам, никаких правил нарушено не было.

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Ранее сообщалось, что организаторов концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тысяч за нарушение санитарных норм.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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