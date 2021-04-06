Трое погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд

В округе Принс-Джорджес в американском штате Мэриленд три человека погибли при стрельбе. Об этом сообщает местная полиция.

"В настоящий момент есть информация о двух жертвах, а также о погибшем подозреваемом. Призываем вас избегать районов Progress Drive и Opposumtown Pike", — сообщается на странице полиции в "Твиттере".

Стрельба произошла в утренние часы в районе, где находятся компании, занимающиеся транспортными перевозками.

А ранее Лайф рассказывал, как двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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