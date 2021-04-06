Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Трое погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд

В полиции призвали жителей избегать посещения опасных районов.

6 апреля 2021, 14:32

Фото © Twitter / 25NewsKXXV

В округе Принс-Джорджес в американском штате Мэриленд три человека погибли при стрельбе. Об этом сообщает местная полиция.

"В настоящий момент есть информация о двух жертвах, а также о погибшем подозреваемом. Призываем вас избегать районов Progress Drive и Opposumtown Pike", — сообщается на странице полиции в "Твиттере".

Стрельба произошла в утренние часы в районе, где находятся компании, занимающиеся транспортными перевозками.

Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в США

Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в США

А ранее Лайф рассказывал, как двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков: Путин считает российское военное присутствие в Арктике необходимым элементом

сегодня в 10:35

"Взорвать всё к "едрене фене": Соседи рассказали об угрозах зеленоградского стрелка

сегодня в 12:27

Девять человек задержали рядом с колонией, где отбывает наказание Алексей Навальный

сегодня в 15:51

Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине — видео

сегодня в 15:46

Полная певица показала глубокое декольте на той части тела, которую свирепые фанаты не хотели видеть

сегодня в 15:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1