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В Брянске блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной

Мужчина заявил, что отец губернатора области Богомаза сотрудничал с контрразведкой фашистской Германии.

6 апреля 2021, 14:05

Суд в Брянске признал виновным бывшего юриста, а ныне блогера Сергея Маслова и оштрафовал его на один миллион рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Брянской области.

Следствие и суд установили, что в августе 2020 года на ютуб-канале блогер заявил, что ветеран, отец губернатора области Александра Богомаза, сотрудничал с немецкой контрразведкой "Абвер" во времена войны, обвинив его в госизмене.

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Однако, как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в районе Керчи Василий Богомаз вместе с другими красноармейцами попал в фашистский лагерь "Шталаг-326", где его пытали. Тем не менее он сохранил верность родине и веру в победу. Позднее ветеран сбежал от немцев и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года он получил государственную награду "За Победу над Германией".

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей", — сказано в записи СК.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее Лайф рассказывал, как в селе под Красноярском неизвестный избил 94-летнего ветерана Великой Отечественной и ограбил его на 20 тысяч рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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