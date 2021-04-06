В Брянске блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной
Мужчина заявил, что отец губернатора области Богомаза сотрудничал с контрразведкой фашистской Германии.
Суд в Брянске признал виновным бывшего юриста, а ныне блогера Сергея Маслова и оштрафовал его на один миллион рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Брянской области.
Следствие и суд установили, что в августе 2020 года на ютуб-канале блогер заявил, что ветеран, отец губернатора области Александра Богомаза, сотрудничал с немецкой контрразведкой "Абвер" во времена войны, обвинив его в госизмене.
Однако, как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в районе Керчи Василий Богомаз вместе с другими красноармейцами попал в фашистский лагерь "Шталаг-326", где его пытали. Тем не менее он сохранил верность родине и веру в победу. Позднее ветеран сбежал от немцев и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года он получил государственную награду "За Победу над Германией".
"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей", — сказано в записи СК.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Лента новостей
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены, которую искал через "Жди меня"
сегодня в 14:00
"Превращает человека в животное": Православные активисты готовят обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна
сегодня в 13:55
"Ему простительно — он артист": Сенатор Клинцевич высмеял мечты Зеленского о НАТО
сегодня в 13:44
Ранее Лайф рассказывал, как в селе под Красноярском неизвестный избил 94-летнего ветерана Великой Отечественной и ограбил его на 20 тысяч рублей.
Выбор редакции
На устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером
Путин подписал законы об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов
Стена жилого дома обрушилась в Канске. Лайф публикует первые фото изнутри
Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes
Глава семьи купил фургон, который стал оптической иллюзией: никто не может угадать его цвет на видео
Комментариев: 0