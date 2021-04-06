Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены, которую искал через "Жди меня"

Врач-нефролог Александр Земченков, арестованный по обвинению в убийстве супруги в 2010 году, дал чистосердечное признание в убийстве по неосторожности. Об этом сообщил журналистам его адвокат Сейран Арутюнян. По мнению защитника, теперь дело должно квалифицироваться по более мягкой статье.

"Я хотел бы отметить, что чистосердечное признание было сделано не по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Это преступление небольшой тяжести", — указал адвокат.

При этом защита не дала пояснений по поводу того, почему Земченков сразу не пошёл в полицию, имитировал поиски пропавшей женщины и решил избавиться от тела настолько чудовищным образом. Как уже сообщал Лайф, благодаря своему медицинскому образованию обвиняемый в жестокой расправе без проблем смог расчленить женщину с помощью ножа и топора. Затем он разложил части тела по мешкам и вынес их в мусорный контейнер неподалёку от дома.

Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня".

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