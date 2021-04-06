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Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены, которую искал через "Жди меня"

Со слов Александра Земченкова, трагедия произошла по неосторожности.

6 апреля 2021, 14:00

Фото © Мариинская городская больница

Врач-нефролог Александр Земченков, арестованный по обвинению в убийстве супруги в 2010 году, дал чистосердечное признание в убийстве по неосторожности. Об этом сообщил журналистам его адвокат Сейран Арутюнян. По мнению защитника, теперь дело должно квалифицироваться по более мягкой статье.

Адвокат доцента-расчленителя Соколова взялся за дело нефролога-убийцы

Адвокат доцента-расчленителя Соколова взялся за дело нефролога-убийцы

"Я хотел бы отметить, что чистосердечное признание было сделано не по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Это преступление небольшой тяжести", — указал адвокат.

При этом защита не дала пояснений по поводу того, почему Земченков сразу не пошёл в полицию, имитировал поиски пропавшей женщины и решил избавиться от тела настолько чудовищным образом. Как уже сообщал Лайф, благодаря своему медицинскому образованию обвиняемый в жестокой расправе без проблем смог расчленить женщину с помощью ножа и топора. Затем он разложил части тела по мешкам и вынес их в мусорный контейнер неподалёку от дома.

"Разложил по мешкам и вынес на мусорку": Петербургский нефролог объяснил, как избавился от убитой супруги

"Разложил по мешкам и вынес на мусорку": Петербургский нефролог объяснил, как избавился от убитой супруги

Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня".

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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