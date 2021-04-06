Стена жилого дома обрушилась в Канске. Лайф публикует первые фото изнутри
Всего там проживает 37 человек, в том числе 10 детей.
Фото © LIFE
Стена двухэтажного общежития обрушилась в городе Канске Красноярского края. По предварительным данным, пострадавших нет — разрушения затронули ту часть дома, где располагались умывальные комнаты.
По данным Лайфа, всего в доме 30 квартир, жилых из них 17, жильцов — 37, 10 из них дети. Сейчас решается вопрос об их размещении. Местные жители рассказали следователям, что несколько дней назад они уже жаловались властям на состояние стены.
Стена жилого дома обрушилась в Канске. Видео © Соцсети
"По словам жильцов, несколько дней назад они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома, по предварительным данным, администрацией муниципального образования планировалось проведение реконструкции здания... Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", — рассказали Лайфу в региональном СУ СКР.
"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента
А ранее в Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса — прямо во время детских соревнований. Как сообщал Лайф, предварительной причиной случившегося стали мокрый снег и влага, скопившиеся на крыше. Прокуратура Кировской области организовала проверку.
Лента новостей
"Мы своих не бросаем": Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного после голой фотосессии в Дубае
сегодня в 13:28
В Пензе школьница ударила ножом в спину одноклассника за шутку о её изнасиловании
сегодня в 13:25
Начальника следственного управления МВД по Симферополю задержали по подозрению во взятке на 7,5 млн
сегодня в 13:07
Выбор редакции
"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента
"Никто ничего не убирает": В Красноярске жильцы многоэтажки устроили жуткую свалку прямо под окнами, выбросив 40 тонн мусора — видео
Лайф узнал личность фотографа, которого подозревают в съёмке голых моделей в Дубае, и он уже в России
Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes
В Брянске блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной
Комментариев: 0