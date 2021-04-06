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Стена жилого дома обрушилась в Канске. Лайф публикует первые фото изнутри

Всего там проживает 37 человек, в том числе 10 детей.

6 апреля 2021, 13:32
Фото © LIFE

Фото © LIFE

Стена двухэтажного общежития обрушилась в городе Канске Красноярского края. По предварительным данным, пострадавших нет — разрушения затронули ту часть дома, где располагались умывальные комнаты.

По данным Лайфа, всего в доме 30 квартир, жилых из них 17, жильцов — 37, 10 из них дети. Сейчас решается вопрос об их размещении. Местные жители рассказали следователям, что несколько дней назад они уже жаловались властям на состояние стены.

Стена жилого дома обрушилась в Канске. Видео © Соцсети

"По словам жильцов, несколько дней назад они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома, по предварительным данным, администрацией муниципального образования планировалось проведение реконструкции здания... Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", — рассказали Лайфу в региональном СУ СКР.

"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

А ранее в Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса — прямо во время детских соревнований. Как сообщал Лайф, предварительной причиной случившегося стали мокрый снег и влага, скопившиеся на крыше. Прокуратура Кировской области организовала проверку.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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