"Мы своих не бросаем": Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного после голой фотосессии в Дубае

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил российский МИД и посла России в ОАЭ оказать поддержку IT-предпринимателю Алексею Концову, чья фирма Involta была основана и зарегистрирована в Иванове. Отметим, что по информации Лайфа, именно его дубайская полиция считает организатором скандальной фотосессии с четырьмя десятками голых девушек на балконе небоскрёба.

"В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку", — говорится в посте губернатора Воскресенского, размещённом в сториз в "Инстаграме".