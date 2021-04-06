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"Мы своих не бросаем": Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного после голой фотосессии в Дубае

Местная полиция считает предпринимателя Алексея Концова организатором скандальной съёмки с четырьмя десятками обнажённых девушек на балконе небоскрёба.

6 апреля 2021, 13:28

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Фото © Kremlin.ru

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил российский МИД и посла России в ОАЭ оказать поддержку IT-предпринимателю Алексею Концову, чья фирма Involta была основана и зарегистрирована в Иванове. Отметим, что по информации Лайфа, именно его дубайская полиция считает организатором скандальной фотосессии с четырьмя десятками голых девушек на балконе небоскрёба.

Фото © Instagram / Станислав Воскресенский

Фото © Instagram / Станислав Воскресенский

"В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку", говорится в посте губернатора Воскресенского, размещённом в сториз в "Инстаграме".

После скандальной "голой фотосессии" в Дубае задержали российского IT-предпринимателя

После скандальной "голой фотосессии" в Дубае задержали российского IT-предпринимателя

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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