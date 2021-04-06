В Пензе школьница ударила ножом в спину одноклассника за шутку о её изнасиловании

В Пензе школьница ударила одноклассника ножом в спину. В прошлом году 16-летнюю Надежду (имя изменено) изнасиловали, и она заработала психологическую травму. Однако одноклассники, узнав об этом, не поддержали её, а, наоборот, стали травить и цепляться. По крайней мере, так рассказывает сама девушка.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в Центре образования № 1, где обучаются подростки, отстающие по учебной программе. На перемене 14-летний парень в очередной раз принялся шутить на тему изнасилования, при этом обзывая девушку непристойными словами. Та не выдержала и в ответ ударила обидчика. После изнасилования Надежда всегда носила нож с собой.

Однако у пострадавшего версия другая. Он и пятеро его одноклассников заявили, что подобных шуток с их стороны не было, а конфликт начался из-за того, что девушка просто так достала свой нож на перемене и начала размахивать им. Парень утверждает, что сделал замечание и попросил убрать холодное оружие, поэтому одноклассница и разозлилась.

Сейчас пострадавший находится в реанимации в среднестабильном состоянии, а против Надежды возбуждено уголовное дело. Однако девушку доставили в областную психиатрическую больницу из-за намерения покончить с собой.

Ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске мужчина схватил за волосы, повалил на снег девочку и прямо под камерами школы забрал у неё телефон.

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