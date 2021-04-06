Роскомнадзор потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке данных 10 млн россиян

Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook с требованием предоставить "максимально полную информацию" о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства. Администрацию ресурса призвали принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек.

Пресс-служба Роскомнадзора напоминает, что в США, где располагается социальная сеть Facebook, отсутствует общенациональная система защиты прав субъектов персональных данных, в то время как в России действует соответствующий федеральный закон.

"Одним из ключевых элементов обеспечения безопасности персональных данных россиян является законодательно закреплённое требование о хранении данных российских граждан на территории РФ. Хранение персональных данных наших граждан на территории РФ повысит уровень их защищённости, в значительной степени снизит риски утечки", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Лайф уже писал, что личные данные более чем 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook были опубликованы на хакерском форуме. В открытом доступе оказалась информация юзеров из 106 стран мира, в том числе аккаунты 32 миллионов жителей США, 11 миллионов граждан Великобритании и 6 миллионов жителей Индии.

Ранее директор Центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь раскрыл, как мошенники крадут личные данные по Wi-Fi. Также эксперт рассказал о способах защиты информации.

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