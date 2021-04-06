Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Роскомнадзор потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке данных 10 млн россиян

Администрацию ресурса призвали принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек.

6 апреля 2021, 13:02

Фото © Pixabay

Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook с требованием предоставить "максимально полную информацию" о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства. Администрацию ресурса призвали принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек.

Личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook попали в открытый доступ

Личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook попали в открытый доступ

Пресс-служба Роскомнадзора напоминает, что в США, где располагается социальная сеть Facebook, отсутствует общенациональная система защиты прав субъектов персональных данных, в то время как в России действует соответствующий федеральный закон.

"Одним из ключевых элементов обеспечения безопасности персональных данных россиян является законодательно закреплённое требование о хранении данных российских граждан на территории РФ. Хранение персональных данных наших граждан на территории РФ повысит уровень их защищённости, в значительной степени снизит риски утечки", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Номер Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей Facebook

Номер Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей Facebook

Лайф уже писал, что личные данные более чем 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook были опубликованы на хакерском форуме. В открытом доступе оказалась информация юзеров из 106 стран мира, в том числе аккаунты 32 миллионов жителей США, 11 миллионов граждан Великобритании и 6 миллионов жителей Индии.

Ранее директор Центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь раскрыл, как мошенники крадут личные данные по Wi-Fi. Также эксперт рассказал о способах защиты информации.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Twitter заявили о "нулевой терпимости" к распространению запрещённой информации

вчера в 15:02

Номер Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей Facebook

4 апреля, 15:32

"Компания ликвидируется": Частный космический туроператор из России объявил о закрытии

сегодня в 01:39

Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes

сегодня в 14:17

Лайф узнал личность фотографа, которого подозревают в съёмке голых моделей в Дубае, и он уже в России

сегодня в 14:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1