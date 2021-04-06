Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 16 ноября
Американская валюта ускорила рост.
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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 16 ноября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Американская валюта ускорила рост до 0,84% и достигла 77,035 рубля.
А ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что надёжность доллара и удобство его использования при взаиморасчётах ставятся под сомнение из-за непредсказуемости политики США.
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