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Категорий: 18

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 16 ноября

Американская валюта ускорила рост.

6 апреля 2021, 13:01
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 16 ноября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Американская валюта ускорила рост до 0,84% и достигла 77,035 рубля.

Финансист рассказал, когда не стоит менять рубли на доллары

Финансист рассказал, когда не стоит менять рубли на доллары

А ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что надёжность доллара и удобство его использования при взаиморасчётах ставятся под сомнение из-за непредсказуемости политики США.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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