"Очень большое неуважение": Делегация Зеленского грубо нарушила этикет во время поездки в Катар
В частности, речь идёт о главе офиса украинского лидера Андрее Ермаке и министре иностранных дел Дмитрии Кулебе.
Фото © Офис президента Украины
Делегация президента Украины Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах, во время визита в Катар. Об этом пишет "Страна.ua".
В частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приёме у руководства Катара сидели, закинув ногу на ногу, демонстрируя подошвы туфель. На Ближнем Востоке такое поведение считается серьёзным оскорблением и проявлением неуважения.
"Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Правая рука считается чистой, а левая — нет (поэтому угощение, например, можно брать только правой рукой). Также нечистыми считаются ноги, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения. Кстати, девушка на фото также нарушила правила этикета, оголив колени. Женщины в делегации должны надевать брючный костюм или длинную юбку (платье). Главное правило — избегать открытых рук до локтя и открытых ног выше колена", — пояснил эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.
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