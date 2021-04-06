Задержанные в Дубае за голую фотосессию девушки могут избежать тюрьмы

Девушки, которые приняли участие в откровенной фотосессии в Дубае, могут избежать тюремного заключения. Об этом сообщает kp.ru .

"За них уже внесли залоги, и, скорее всего, они могут избежать наказания, поскольку в Рамадан не сажают в тюрьму", — рассказал друг бизнесмена, организовавшего скандальную фотосессию с голыми моделями.