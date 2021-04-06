Задержанные в Дубае за голую фотосессию девушки могут избежать тюрьмы
Ранее сообщалось, что их могут лишить свободы на срок до шести месяцев.
Девушки, которые приняли участие в откровенной фотосессии в Дубае, могут избежать тюремного заключения. Об этом сообщает kp.ru.
"За них уже внесли залоги, и, скорее всего, они могут избежать наказания, поскольку в Рамадан не сажают в тюрьму", — рассказал друг бизнесмена, организовавшего скандальную фотосессию с голыми моделями.
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Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Зато выяснилось, что задержано 11 украинок. Отмечалось, что девушкам может грозить довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).
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