Шойгу заявил о начале проверок боеготовности армии

В России началась проверка боеготовности Вооружённых сил РФ — войска вышли на полигоны для учений, об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Всего в течение месяца состоится 4048 манёвров.

"В соответствии с планом подготовки в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — отметил Шойгу в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточняет телеканал "Звезда", всего в течение апреля пройдёт 4048 учений различного масштаба на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Манёвры запланированы во всех видах и родах войск ВС РФ, на территории всех военных округов и Северного флота.

А ранее главком ВСУ обвинил Россию в наращивании военной силы у границ Украины, в Кремле на это ответили так: "РФ перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".

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