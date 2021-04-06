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"Никто ничего не убирает": В Красноярске жильцы многоэтажки устроили жуткую свалку прямо под окнами, выбросив 40 тонн мусора — видео

Управляющая компания начала работы по устранению проблемы.

6 апреля 2021, 12:02

Скриншот из видео © Соцсети

В Красноярске жильцы многоэтажки устроили жуткую свалку прямо под окнами. Видео © Соцсети

Жильцы одного из общежитий в Красноярске устроили жуткую свалку, выбрасывая пакеты с мусором прямо под окна дома. Видео самодельного мусорного полигона появилось в соцсетях.

"Вот так вот люди справляются с мусором, выкидывая его просто в окно. Никто ничего не убирает, деньги платят, но никто ничего не убирает. Куда дальше звонить, обращаться, я не знаю. Я уже устал звонить, везде автоответчики, везде трубку не берут, что делать дальше, я не знаю", — говорит расстроенный голос за кадром.

Судя по видео, не все жильцы выбрасывают мусор из окна. Часть из них оставляет его на лестничных клетках, в результате чего там тоже образовались стихийные мусорки. Сами жильцы объясняют проблему забившимся мусоропроводом.

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В УК "Городская" сообщили Лайфу, что получили заявку и уже начали работы по устранению проблемы. Между тем газета "Наш Красноярский край" со ссылкой на регионального оператора сообщает, что, по подсчётам специалистов, около общежития образовалось порядка 40 тонн мусора.

Ранее Лайф рассказывал, что в России решили расширить доступ граждан к раздельному сбору мусора.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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