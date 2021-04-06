Прокуратура проверит причины масштабного блэкаута на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области начала проверку масштабного блэкаута, который оставил без света почти 400 тысяч жителей региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об электроэнергетике, требований надёжности и безопасности электрических установок и сетей", — говорится в сообщении.

Авария произошла в 14 муниципальных образованиях. Мощность отключённых потребителей составила около 300 МВт. В данный момент электроснабжение уже восстановлено. Ремонтные работы заняли около двух часов.

Ранее Лайф сообщал о крупном происшествии в Грузии. Большая часть страны погрузилась во мрак из-за крупной аварии на ЛЭП.

Авторы