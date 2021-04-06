Фармацевтический король Шпигель согласился сотрудничать со следствием, но суд всё равно отказался отпустить его из-под ареста
В ходе заседания бизнесмену стало плохо, даже пришлось вызвать врача и сделать ему укол.
Кадр из видео © Пресс-служба Басманного суда
Мосгорсуд оставил в силе арест бизнесмена Бориса Шпигеля по делу о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В ходе заседания Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием, однако на решение суда это не повлияло.
"Я готов сотрудничать, всё расскажу. Я гарантирую суду, что вы не пожалеете, я пригожусь для расследования. Я взываю к вашей жалости, ваша честь... В ваших руках — я не преувеличиваю — в ваших руках моя жизнь", — заявил бизнесмен.
В ходе заседания Борис Шпигель неоднократно жаловался на здоровье — ему даже пришлось вызвать врача и сделать укол. Адвокаты настаивают, что их подзащитный нуждается в экстренной медицинской помощи, иначе ему грозит сердечный приступ.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Шпигель ещё на первом заседании суда пожаловался на здоровье, и его госпитализировали. Решение об аресте миллиардеру вынесли только со второго раза.
Лента новостей
Выбор редакции
Укол и таблетка валидола: фармацевтическому королю Шпигелю оказали медпомощь в зале суда
Мосгорсуд оставил под арестом экс-главу Пензенской области Ивана Белозерцева
"Можем прожить без мяса": Сати Казанова поддержала падение спроса на говядину в России
Задержанные в Дубае за голую фотосессию девушки могут избежать тюрьмы
"Взорвать всё к "едрене фене": Соседи рассказали об угрозах зеленоградского стрелка
Комментариев: 0