Фармацевтический король Шпигель согласился сотрудничать со следствием, но суд всё равно отказался отпустить его из-под ареста

Мосгорсуд оставил в силе арест бизнесмена Бориса Шпигеля по делу о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В ходе заседания Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием, однако на решение суда это не повлияло.

"Я готов сотрудничать, всё расскажу. Я гарантирую суду, что вы не пожалеете, я пригожусь для расследования. Я взываю к вашей жалости, ваша честь... В ваших руках — я не преувеличиваю — в ваших руках моя жизнь", — заявил бизнесмен.

В ходе заседания Борис Шпигель неоднократно жаловался на здоровье — ему даже пришлось вызвать врача и сделать укол. Адвокаты настаивают, что их подзащитный нуждается в экстренной медицинской помощи, иначе ему грозит сердечный приступ.

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