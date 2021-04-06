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Фармацевтический король Шпигель согласился сотрудничать со следствием, но суд всё равно отказался отпустить его из-под ареста

В ходе заседания бизнесмену стало плохо, даже пришлось вызвать врача и сделать ему укол.

6 апреля 2021, 11:28
<p>Кадр из видео © Пресс-служба Басманного суда</p>

Кадр из видео © Пресс-служба Басманного суда

Мосгорсуд оставил в силе арест бизнесмена Бориса Шпигеля по делу о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В ходе заседания Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием, однако на решение суда это не повлияло.

"Я готов сотрудничать, всё расскажу. Я гарантирую суду, что вы не пожалеете, я пригожусь для расследования. Я взываю к вашей жалости, ваша честь... В ваших руках — я не преувеличиваю — в ваших руках моя жизнь", — заявил бизнесмен.

Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от фармацевтического короля Шпигеля

Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от фармацевтического короля Шпигеля

В ходе заседания Борис Шпигель неоднократно жаловался на здоровье — ему даже пришлось вызвать врача и сделать укол. Адвокаты настаивают, что их подзащитный нуждается в экстренной медицинской помощи, иначе ему грозит сердечный приступ.

Фармацевтический след: где ещё миллиардер Шпигель заработал на госзаказе и ковиде

Фармацевтический след: где ещё миллиардер Шпигель заработал на госзаказе и ковиде

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Шпигель ещё на первом заседании суда пожаловался на здоровье, и его госпитализировали. Решение об аресте миллиардеру вынесли только со второго раза.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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