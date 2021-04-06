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"Можем прожить без мяса": Сати Казанова поддержала падение спроса на говядину в России

Экс-солистка группы "Фабрика" выразила надежду, что в будущем люди совсем откажутся от продуктов животного происхождения.

6 апреля 2021, 11:14

Фото © Instagram / satikazanova

Российская певица и популяризатор вегетарианства Сати Казанова обрадовалась новости о сокращении потребления говядины россиянами. В беседе с Лайфом она выразила обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с экологией и природными ресурсами, происходящим из-за разведения скота.

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"Более пяти миллионов гектаров выделено под сельское хозяйство. Из них 70% отведено на животноводство. Это выпас скота, выращивание корма для скота. Животноводство на первом месте из всего того, что может загрязнить нашу атмосферу. Также истощаются ресурсы воды: чтобы обеспечить скот водой и для выращивания корма требуется колоссальный расход воды", рассказала экс-солистка группы "Фабрика".

По мнению певицы, люди смогут прожить без мяса, которое сейчас "особенно токсично".

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"Само мясо содержит много антибиотиков, гормонов, которые потом пагубно сказываются. Есть научные доказательства, что люди, которые больше едят мяса, чаще болеют онкологическими заболеваниями", — подытожила собеседница Лайфа.

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Ранее стало известно, что в 2020 году потребление говядины россиянами снизилось на 3,4% и составило 1,94 миллиона тонн по всей стране, достигнув минимума за десять лет. Причинами этого аналитики называют спад в ресторанном и гостиничном бизнесе и снижение доходов населения из-за пандемии.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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