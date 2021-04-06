"Можем прожить без мяса": Сати Казанова поддержала падение спроса на говядину в России

Российская певица и популяризатор вегетарианства Сати Казанова обрадовалась новости о сокращении потребления говядины россиянами. В беседе с Лайфом она выразила обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с экологией и природными ресурсами, происходящим из-за разведения скота.

"Более пяти миллионов гектаров выделено под сельское хозяйство. Из них 70% отведено на животноводство. Это выпас скота, выращивание корма для скота. Животноводство на первом месте из всего того, что может загрязнить нашу атмосферу. Также истощаются ресурсы воды: чтобы обеспечить скот водой и для выращивания корма требуется колоссальный расход воды", — рассказала экс-солистка группы "Фабрика".

По мнению певицы, люди смогут прожить без мяса, которое сейчас "особенно токсично".

"Само мясо содержит много антибиотиков, гормонов, которые потом пагубно сказываются. Есть научные доказательства, что люди, которые больше едят мяса, чаще болеют онкологическими заболеваниями", — подытожила собеседница Лайфа.

Ранее стало известно, что в 2020 году потребление говядины россиянами снизилось на 3,4% и составило 1,94 миллиона тонн по всей стране, достигнув минимума за десять лет. Причинами этого аналитики называют спад в ресторанном и гостиничном бизнесе и снижение доходов населения из-за пандемии.

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