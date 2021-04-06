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4,5 тысячи человек эвакуировали из московского ТЦ "Белая дача" после сообщения о минировании

Также специалисты проверяют восемь торговых центров на территории Московской области и все магазины "Магнит" в Люберцах.

6 апреля 2021, 11:10
<p>Фото © Wikimedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MEGA3.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">A.Savin</a></p>

Фото © Wikimedia / A.Savin

Неизвестные сообщили о минировании торгово-развлекательного центра "Мега" "Белая дача" в Котельниках, посетителей пришлось эвакуировать. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Отмечается, что информация об угрозе взрыва поступила на электронную почту компании.

Сейчас на месте работают полиция и кинологи, а также скорая помощь. Всего было эвакуировано 4551 человек, из них 50 детей, а также 370 сотрудников. Также специалисты проверяют восемь торговых центров на территории Московской области и все магазины "Магнит" в Люберцах, куда поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва.

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуируют все школы

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуируют все школы

Ранее Лайф рассказывал, что 1 апреля мэрия Владивостока была эвакуирована после сообщения о "минировании".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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