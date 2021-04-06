4,5 тысячи человек эвакуировали из московского ТЦ "Белая дача" после сообщения о минировании

Сейчас на месте работают полиция и кинологи, а также скорая помощь. Всего было эвакуировано 4551 человек, из них 50 детей, а также 370 сотрудников. Также специалисты проверяют восемь торговых центров на территории Московской области и все магазины "Магнит" в Люберцах, куда поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва.