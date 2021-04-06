Европейский регулятор признал образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca

Связь между образованием тромбов и вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, действительно существует. Об этом сообщил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"На мой взгляд, сейчас мы можем сказать, что, очевидно, существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию", — приводит слова Кавалери газета Il Messaggero.

Он добавил, что регулятор выпустил официальное сообщение на эту тему чуть позже.

Стоит отметить, что ещё около трёх недель назад EMA утверждала, что вакцина является безопасной и эффективной. Тогда эксперты не нашли связи между качеством препарата и осложнениями у привитых.

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