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Европейский регулятор признал образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca

Что вызывает такую реакцию, специалисты пока не понимают.

6 апреля 2021, 11:05

Фото © Vipin Kumar / Hindustan Times via Getty Images

Связь между образованием тромбов и вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, действительно существует. Об этом сообщил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"На мой взгляд, сейчас мы можем сказать, что, очевидно, существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию", — приводит слова Кавалери газета Il Messaggero.

Он добавил, что регулятор выпустил официальное сообщение на эту тему чуть позже.

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Стоит отметить, что ещё около трёх недель назад EMA утверждала, что вакцина является безопасной и эффективной. Тогда эксперты не нашли связи между качеством препарата и осложнениями у привитых.

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Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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