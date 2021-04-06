Европейский регулятор признал образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca
Что вызывает такую реакцию, специалисты пока не понимают.
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Связь между образованием тромбов и вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, действительно существует. Об этом сообщил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
"На мой взгляд, сейчас мы можем сказать, что, очевидно, существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию", — приводит слова Кавалери газета Il Messaggero.
Он добавил, что регулятор выпустил официальное сообщение на эту тему чуть позже.
Стоит отметить, что ещё около трёх недель назад EMA утверждала, что вакцина является безопасной и эффективной. Тогда эксперты не нашли связи между качеством препарата и осложнениями у привитых.
Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.
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