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Категорий: 18

Названы регионы, где заболеваемость ковидом превышает среднюю по России

Также в 18 субъектах растёт число инфицированных среди пожилых людей.

6 апреля 2021, 11:08
<p>Фото: © Агентство "Москва" / Софья Сандурская </p>

Фото: © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Заболеваемость коронавирусом превышает среднероссийские показатели в шести регионах, об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия", — отметила главный санитарный врач на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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Кроме того, по словам Поповой, заболеваемость ковидом среди пожилых людей растёт ещё в 18 регионах — именно там власти уже сняли ограничения для пенсионеров.

"В 18 субъектах Российской Федерации уже сняты ограничения для лиц старше 65 лет. Эти ограничения снимались начиная с февраля, и там, где это произошло, мы отмечаем рост заболеваемости людей именно этой возрастной группы", — сказала глава Роспотребнадзора.

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На этом же заседании премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с ковидом в России остаётся стабильной несколько недель подряд, хотя значительного снижения заболеваемости не наблюдается. Поэтому, по его словам, сейчас важно не допустить ухудшения. В связи с этим глава правительства поручил подготовить к 9 апреля дополнительные меры защиты россиян от коронавируса.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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