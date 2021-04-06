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Исполнитель роли Дятлова в сериале "Чернобыль" умер от рака мозга

Полу Риттеру было 54 года. Помимо нашумевшей исторической драмы от HBO он успел сняться в фильмах "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Квант милосердия".

6 апреля 2021, 11:09
<p>Кадр из сериала "Чернобыль" (2019) / HBO / Sky </p>

Кадр из сериала "Чернобыль" (2019) / HBO / Sky

Британский актёр Пол Риттер, известный по роли Анатолия Дятлова в нашумевшем сериале "Чернобыль", умер на 55-м году жизни от опухоли головного мозга. Об этом изданию The Guardian сообщил его агент.

"С горечью сообщаю: Пол Риттер мирно умер дома в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноэма", проинформировал он.

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Пол Риттер известен по большей части второстепенными ролями в кино и на телевидении, включая фильмы "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Квант милосердия". Кроме того, он сыграл главную роль в долгоиграющем британском ситкоме "Ужин в пятницу вечером", который выходил на телевидении с 2011 по 2020 год.

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У себя на родине Риттер был знаком и театральному зрителю. Он даже номинировался на премию "Тони" за главную роль в спектакле "Нормандские завоевания".

Ранее Лайф сообщал о смерти голливудского актёра Джорджа Сигала, известного по фильму "Кабельщик".

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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