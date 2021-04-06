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Категорий: 18

В Боткинской больнице назвали число новорождённых с коронавирусом

Там отметили, что у CoViD-19 есть ряд принципиальных отличий от других вирусов.

6 апреля 2021, 11:25
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

За девять месяцев в родильном отделении Боткинской больницы было принято 159 родов (из них 73 произошли путём кесарева сечения), 802 пациентки пролечены с ковидом. В отделение акушерства и гинекологии Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в разгар пандемии поступали самые тяжёлые беременные, рассказал газете "Петербургский дневник" заместитель главврача стационара по акушерству и гинекологии Александр Кучерявенко.

"Сказать, что за этот год всё было гладко, мы не можем. Встречаясь с ним (ковидом. — Прим. Лайфа) в течение года, начинаешь понимать, что всё очень серьёзно. Мы же и раньше встречались с вирусами разных групп, но катастрофы такой вот, как сейчас, не было. С коронавирусом это произошло", — отметил медик.

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Привитая от ковида женщина впервые родила ребёнка с антителами

Кучерявенко добавил, что в предыдущие годы, когда был грипп, в больницу Боткина тоже привозили очень сложных пациенток. Но с гриппом тогда всё было более-менее понятно. Данный вирус менее устойчив, он приходил и уходил. А сейчас борьба с заболеванием идёт уже год, а победить вирус врачи пока не могут, заключил доктор.

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Ранее в Швеции у новорождённого ребёнка, мать которого болела CoViD-19, выявили мутировавший коронавирус. Это первый случай генетического изменения ковида в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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