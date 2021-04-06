Движение по Суэцкому каналу снова затруднено из-за остановки двух танкеров

Движение по Суэцкому каналу во вторник оказалось снова затруднено из-за проблем на двух судах, сообщает портал Marine Traffic. Сперва о технических неполадках сообщил танкер с сырой нефтью Rumford ("Рамфорд"), в результате чего движение плавсредства полностью остановилось. Спустя некоторое время судно, плавающее под флагом Италии, продолжило движение, однако инцидент все равно вызвал задержку движения.

Ещё один танкер Minerva Nike ("Минерва найки"), плавающий под флагом Греции, тоже остановилось в Суэцком канале, создав задержку движения. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

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