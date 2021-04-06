Украинский суд лишил русский язык статуса регионального в Запорожье

Запорожский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень.

"Наконец-то решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области отменено", — написал Кремень в "Фейсбуке".

Таким образом, с 23 апреля, когда решение суда вступит в силу, государственным и муниципальным служащим и депутатам местных советов запрещается использовать русский на работе, в документах и при общении с местными жителями. При этом решение может быть обжаловано.

Русский язык в Запорожье являлся региональным с 2012 года по решению областного совета, однако после 2014 года, когда некоторые положения закона "Об основах государственной языковой политики" были отменены, многие регионы решили изменить статус русского языка. А летом 2019-го вступил в силу закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни, после чего началась тотальная украинизация.

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