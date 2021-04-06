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Президент Казахстана привился "Спутником V", произведённым на фармацевтическом заводе в Караганде

Самочувствие у политика после вакцинации хорошее, никаких побочных эффектов нет.

6 апреля 2021, 12:04

Фото © Kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", произведённой на карагандинском фармацевтическом заводе. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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По его словам, самочувствие у политика после вакцинации хорошее, никаких побочных эффектов нет.

"Президент убеждён, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности", написал пресс-секретарь Токаева.

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Ранее Лайф рассказывал, что в середине февраля в Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину "Спутник V". В конце марта во все регионы республики поставили около 90 тысяч доз препарата. А ранее президент Казахстана во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой обеспечить дополнительные поставки "Спутника V".

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Между тем итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли устал ждать вакцинации от коронавирусной инфекции дома и привился препаратом "Спутник V" в России.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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