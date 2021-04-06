Президент Казахстана привился "Спутником V", произведённым на фармацевтическом заводе в Караганде
Самочувствие у политика после вакцинации хорошее, никаких побочных эффектов нет.
Фото © Kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", произведённой на карагандинском фармацевтическом заводе. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
По его словам, самочувствие у политика после вакцинации хорошее, никаких побочных эффектов нет.
"Президент убеждён, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности", — написал пресс-секретарь Токаева.
Ранее Лайф рассказывал, что в середине февраля в Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину "Спутник V". В конце марта во все регионы республики поставили около 90 тысяч доз препарата. А ранее президент Казахстана во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой обеспечить дополнительные поставки "Спутника V".
Между тем итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли устал ждать вакцинации от коронавирусной инфекции дома и привился препаратом "Спутник V" в России.
Лента новостей
"Никто ничего не убирает": В Красноярске жильцы многоэтажки устроили жуткую свалку прямо под окнами, выбросив 40 тонн мусора — видео
сегодня в 12:02
Украинский суд лишил русский язык статуса регионального в Запорожье
сегодня в 11:43
Прокуратура проверит причины масштабного блэкаута на Сахалине
сегодня в 11:40
Выбор редакции
В Боткинской больнице назвали число новорождённых с коронавирусом
Песков ответил на вопрос об антителах у Путина и не ответил — о вакцинации его бывшей супруги
"Можем прожить без мяса": Сати Казанова поддержала падение спроса на говядину в России
"Очень большое неуважение": Делегация Зеленского грубо нарушила этикет во время поездки в Катар
Легендарного экс-баскетболиста уволили с ТВ, увидев кадры, где он веселится с полуголыми девушками
Комментариев: 0