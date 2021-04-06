Президент Казахстана привился "Спутником V", произведённым на фармацевтическом заводе в Караганде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", произведённой на карагандинском фармацевтическом заводе. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его словам, самочувствие у политика после вакцинации хорошее, никаких побочных эффектов нет.

"Президент убеждён, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности", — написал пресс-секретарь Токаева.

Между тем итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли устал ждать вакцинации от коронавирусной инфекции дома и привился препаратом "Спутник V" в России.

Авторы