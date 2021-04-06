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"Взорвать всё к "едрёне фене": Соседи рассказали об угрозах зеленоградского стрелка

Почему мужчина повёл себя так агрессивно, жильцы дома утверждать не берутся.

6 апреля 2021, 12:27

Соседи рассказали об угрозах зеленоградского стрелка. Видео © LIFE

Соседи рассказали о жителе Зеленограда Дмитрии Х., который накануне устроил стрельбу из окон своей квартиры. По их словам, полиция уговаривала мужчину успокоиться с шести часов вечера.

"Полиция нам сказала: уходите. Кто его знает, он же орал, что ещё и всё взорвёт к едрёне фене", — сказала одна из соседок Дмитрия.

Лайф публикует фото арсенала, изъятого у зеленоградского стрелка

Лайф публикует фото арсенала, изъятого у зеленоградского стрелка

Соседи признаются, что не знают, почему мужчина так повёл себя.

Напомним, инцидент произошёл 5 апреля в 16-м районе города. Первый сигнал в полицию поступил в 18:08. Курьер привёз в квартиру пиццу, но его в дверях встретил человек с автоматом Калашникова на плече. Доставщик вызвал стражей порядка — и не зря. Около 21 часа вооружённый любитель пиццы открыл автоматную очередь из окна квартиры. Сейчас Дмитрий задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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