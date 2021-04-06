Forbes: Совладелец "Северстали" Мордашов обошёл Потанина и стал богатейшим россиянином

Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов возглавил обновлённый рейтинг российских миллиардеров Forbes, его состояние составило 29,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте российской версии издания.

За год состояние Мордашова и его семьи увеличилось на 12,3 млрд долларов, что позволило ему обойти лидеров прошлогоднего рейтинга — главу "Норникеля" Владимира Потанина, чей капитал сейчас оценивается в 27 млрд долларов, и владельца НЛМК Владимира Лисина, имеющего в активе 26,2 млрд.

Акции "Северстали" за 12 месяцев выросли с 866 рублей до 1513 рублей, а дивиденды металлургического гиганта за четвёртый квартал 2020-го составили 36,27 рубля за акцию. Сам Мордашов получил от компании в прошлом году почти 940 млн долларов в виде дивидендов.

Также в пятёрку богатейших россиян вошли президент "ЛУКойла" Вагит Алекперов и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон (по 24,9 млрд долларов).

Ранее Мордашов обошёл Потанина в рейтинге Forbes Real Time. Причиной этому послужило падение акций "Норникеля" на фоне информации о частичной приостановке деятельности рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Стоимость ценных бумаг уменьшилась и составила 26 642 рубля за штуку (падение на 5,8%).

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