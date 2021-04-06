Начальника следственного управления МВД по Симферополю задержали по подозрению во взятке на 7,5 млн

В Симферополе задержан начальник следственного управления городского УМВД 40-летний Никита Мельников. По информации источников Лайфа, полковник юстиции был задержан при передаче взятки в 7,5 миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительны данным, за незаконное вознаграждение Мельников обещал организовать проверки в отношении бизнесменов, которые раньше владели ООО "Птицекомплекс Агро". Нынешние хозяева предприятия подали на них заявление в полицию: по словам потерпевших, два года назад им продали заранее обанкротившийся бизнес. Дело возбудили по статье "Мошенничество", а чтобы в расследовании "появились" дополнительные улики, полковник должен был обеспечить бывшим учредителям птицекомплекса проверки по всем фронтам.

Сейчас с полковником Мельниковым беседуют сотрудники ФСБ. Свою доследственную проверку в отношении высокопоставленного следователя МВД ведёт и Следственный комитет.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске начальника отдела полиции задержали за взятку в полмиллиона рублей. Правоохранителя поймали с поличным при получении средств.

А в Москве по обвинению в крупной взятке арестовали высокопоставленного налоговика. По предварительным данным, он требовал от бизнесмена незаконное вознаграждение в обмен на снижение налоговых претензий к его компании.

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