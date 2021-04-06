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В России пока не планируют вакцинировать мигрантов от ковида

Сейчас в Российской федерации прививают только граждан страны.

6 апреля 2021, 13:16
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Планов на вакцинацию мигрантов в России пока нет. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", — сказали в оперштабе.

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Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А ещё президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым подчеркнул, что вакцина "Спутник V" эффективна против всех известных вариантов коронавируса.

Также в РФ зарегистрированы вакцины "Эпиваккорона" от новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" от центра Чумакова. Крупная партия первой уже направлена в 40 регионов. Вторая поступит в гражданский оборот в апреле.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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