В России пока не планируют вакцинировать мигрантов от ковида
Сейчас в Российской федерации прививают только граждан страны.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Планов на вакцинацию мигрантов в России пока нет. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", — сказали в оперштабе.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А ещё президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым подчеркнул, что вакцина "Спутник V" эффективна против всех известных вариантов коронавируса.
Также в РФ зарегистрированы вакцины "Эпиваккорона" от новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" от центра Чумакова. Крупная партия первой уже направлена в 40 регионов. Вторая поступит в гражданский оборот в апреле.
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