"Ему простительно — он артист": Сенатор Клинцевич высмеял мечты Зеленского о НАТО
По словам собеседника Лайфа, альянс никогда не возьмёт в свои ряды страну с таким проблемным регионом, как Донбасс.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление Незалежной в НАТО является единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Как он отметил в беседе с Лайфом, украинский лидер выдаёт желаемое за действительное и слишком много фантазирует.
"Зеленскому простительно — он артист, он творческий человек, он выдаёт желаемое за действительное и, к сожалению, ничего не понимает, что связанно с большой политикой", — отметил сенатор.
Клинцевич объяснил, что НАТО никогда не примет в свои ряды государство с таким проблемным регионом, поскольку это может отразиться на благополучии других стран – членов альянса и втянуть их в широкомасштабный конфликт.
"Пока Украина не решит проблему с Донбассом, никогда ей не стать членом НАТО", — заключил собеседник Лайфа.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.
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После этого Зеленский попросил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона усилить присутствие НАТО в Донбассе. Украинский лидер назвал вступление в альянс "первоочередным приоритетом" страны.
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