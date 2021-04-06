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"Превращает человека в животное": Православные активисты готовят обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна

По словам лидера движения "Сорок сороков", ролик популярного артиста "разрушает традиционные духовно-нравственные ценности.

6 апреля 2021, 13:55
<p>Фото © Instagram/morgen_shtern</p>

Фото © Instagram/morgen_shtern

Активисты движения "Сорок сороков" готовят заявление в правоохранительные органы из-за нового клипа рэпера Моргенштерна и DJ Smash на песню "Новая волна". По их мнению, в ролике усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.

В разговоре с Лайфом лидер движения Андрей Кормухин отметил, что у детей – фанатов творчества Моргенштерна ещё не сформирована психика, поэтому клип разрушает духовные ценности. Он заявил, что использование символов христианства в данном видео рядом с различными извращёнными представлениями о мире оскорбляют чувства верующих.

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"Всё то, что изображает господин Моргенштерн, является грехом. Мы считаем, что такие видео и произведения не должны появляться в свободном доступе в России. Мы вообще выступаем за цензуру. Иначе это разрушит представления молодёжи о добре и зле и вообще о том, как нормально жить. Данные произведения расчеловечивают человека и превращают его в животное. Ничего хорошего из поколения, выросшего на таких произведениях, не выйдет", — сказал Кормухин.

Лидер православного движения добавил, что каждый человек имеет право на покаяние, и не исключил, что Моргенштерн захочет раскаяться. В противном случае для артистов, пропагандирующих непристойности, может заработать закон, который запретит им заниматься коммерческой деятельностью, заключил православный активист.

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Моргенштерн в шоколаде: как родители эпатажного рэпера стали рублёвыми миллионерами, а он — долларовым

Ранее художница создала портрет Моргенштерна из мусора, показав отношение к рэперу.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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