Лайф узнал личность фотографа, которого подозревают в съёмке голых моделей в Дубае, и он уже в России
Сам Александр опровергает причастность к фотосессии, а также знакомство с бизнесменом Алексеем Концовым, которого считают организатором скандального мероприятия.
Фотограф Александр Тен и модель Саша Смелова. Фото © Соцсети
Голых моделей на скандальной съёмке в Дубае фотографировал петербуржец Александр Тен. По крайней мере, так считают в полиции ОАЭ, сообщил Лайфу источник. Сам же Тен опроверг нам информацию о том, что каким-либо образом причастен к этой фотосессии, хотя в Дубае он и правда был.
Как уточняет источник, по версии властей Эмиратов, съёмку организовал россиянин, IT-предприниматель Алексей Концов, а фотографом был Александр Тен. Однако последний успел покинуть Дубай до того, как им заинтересовалась полиция. Сам фотограф утверждает, что никакого Концова не знает, а о скандале с моделями узнал из СМИ.
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"Я не знаю, кто такой Алексей Концов, и отношения к той фотосессии не имею. Слышал об этой ситуации из СМИ", — сказал Тен Лайфу, подтвердив, что был в Дубае, но улетел оттуда 3 апреля.
Судя по всему, Александр Тен был в Эмиратах вместе со своей подругой, моделью Сашей Смеловой. Это подтверждают фото девушки на фоне дубайских пейзажей в одном из телеграм-каналов для взрослых с логотипом "Тен".
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Бизнесмен Концов же сейчас задержан за распространение информации порнографического характера группой лиц, ему грозят весьма тяжёлые статьи. В компании россиянина Involta ранее также заявили, что мужчина не имеет никакого отношения к фотосессии.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек может ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Правда, они могут избежать его по одной причине.
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