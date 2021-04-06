Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лайф узнал личность фотографа, которого подозревают в съёмке голых моделей в Дубае, и он уже в России

Сам Александр опровергает причастность к фотосессии, а также знакомство с бизнесменом Алексеем Концовым, которого считают организатором скандального мероприятия.

6 апреля 2021, 14:11
<p>Фотограф Александр Тен и модель Саша Смелова. Фото © Соцсети</p>

Фотограф Александр Тен и модель Саша Смелова. Фото © Соцсети

Голых моделей на скандальной съёмке в Дубае фотографировал петербуржец Александр Тен. По крайней мере, так считают в полиции ОАЭ, сообщил Лайфу источник. Сам же Тен опроверг нам информацию о том, что каким-либо образом причастен к этой фотосессии, хотя в Дубае он и правда был.

Как уточняет источник, по версии властей Эмиратов, съёмку организовал россиянин, IT-предприниматель Алексей Концов, а фотографом был Александр Тен. Однако последний успел покинуть Дубай до того, как им заинтересовалась полиция. Сам фотограф утверждает, что никакого Концова не знает, а о скандале с моделями узнал из СМИ.

"Мы своих не бросаем": Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного после голой фотосессии в Дубае

"Мы своих не бросаем": Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного после голой фотосессии в Дубае

"Я не знаю, кто такой Алексей Концов, и отношения к той фотосессии не имею. Слышал об этой ситуации из СМИ", — сказал Тен Лайфу, подтвердив, что был в Дубае, но улетел оттуда 3 апреля.

Судя по всему, Александр Тен был в Эмиратах вместе со своей подругой, моделью Сашей Смеловой. Это подтверждают фото девушки на фоне дубайских пейзажей в одном из телеграм-каналов для взрослых с логотипом "Тен".

"Нечего жопу показывать в мусульманской стране": Настя Рыбка назвала дурами своих задержанных в Дубае коллег

"Нечего жопу показывать в мусульманской стране": Настя Рыбка назвала дурами своих задержанных в Дубае коллег

Бизнесмен Концов же сейчас задержан за распространение информации порнографического характера группой лиц, ему грозят весьма тяжёлые статьи. В компании россиянина Involta ранее также заявили, что мужчина не имеет никакого отношения к фотосессии.

Тюрьма за фото в соцсетях и 60 тысяч за маску: сколько стоит нарушить законы в ОАЭ

Тюрьма за фото в соцсетях и 60 тысяч за маску: сколько стоит нарушить законы в ОАЭ

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек может ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Правда, они могут избежать его по одной причине.

"Полиция его прижала": Анна Калашникова оказалась знакома с организатором "голых" съёмок с моделями в Дубае

"Полиция его прижала": Анна Калашникова оказалась знакома с организатором "голых" съёмок с моделями в Дубае

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes

сегодня в 14:17

"Мы своих не бросаем": Ивановский губернатор вступился за бизнесмена, задержанного после голой фотосессии в Дубае

сегодня в 13:28

"Ему простительно — он артист": Сенатор Клинцевич высмеял мечты Зеленского о НАТО

сегодня в 13:44

В Брянске блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной

сегодня в 14:05

Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены, которую искал через "Жди меня"

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1