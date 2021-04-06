Лайф узнал личность фотографа, которого подозревают в съёмке голых моделей в Дубае, и он уже в России

Голых моделей на скандальной съёмке в Дубае фотографировал петербуржец Александр Тен. По крайней мере, так считают в полиции ОАЭ, сообщил Лайфу источник. Сам же Тен опроверг нам информацию о том, что каким-либо образом причастен к этой фотосессии, хотя в Дубае он и правда был.

Как уточняет источник, по версии властей Эмиратов, съёмку организовал россиянин, IT-предприниматель Алексей Концов, а фотографом был Александр Тен. Однако последний успел покинуть Дубай до того, как им заинтересовалась полиция. Сам фотограф утверждает, что никакого Концова не знает, а о скандале с моделями узнал из СМИ.

"Я не знаю, кто такой Алексей Концов, и отношения к той фотосессии не имею. Слышал об этой ситуации из СМИ", — сказал Тен Лайфу, подтвердив, что был в Дубае, но улетел оттуда 3 апреля.

Судя по всему, Александр Тен был в Эмиратах вместе со своей подругой, моделью Сашей Смеловой. Это подтверждают фото девушки на фоне дубайских пейзажей в одном из телеграм-каналов для взрослых с логотипом "Тен".

Бизнесмен Концов же сейчас задержан за распространение информации порнографического характера группой лиц, ему грозят весьма тяжёлые статьи. В компании россиянина Involta ранее также заявили, что мужчина не имеет никакого отношения к фотосессии.

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